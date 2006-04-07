У депутата Задорожного вкрали ”Лексус GX470”

На думку міліції, у столиці "працює" банда профі. У кримінальному розшуку відзначають, що найчастіше украдені авто переганяють у Білорусь, оскільки там можна зареєструвати машину і з сумнівними документами.

Машину колишнього представника Кучми у парламенті Олександра Задорожного вкрали учора з проспекту 40-річчя Жовтня. Вартість авто - від 100 тисяч доларів, залежно від "фаршу". Кількома днями раніше були украдені два позашляховики вартістю кожен 300 тисяч доларів.

За матеріалами газети "Сегодня"