У депутата Задорожного вкрали ”Лексус GX470”
09:55, 07 квітня 2006Суспільство
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За кілька останніх днів у Києві "зробили ноги" трьом дорогим джипам
На думку міліції, у столиці "працює" банда профі. У кримінальному розшуку відзначають, що найчастіше украдені авто переганяють у Білорусь, оскільки там можна зареєструвати машину і з сумнівними документами.
Машину колишнього представника Кучми у парламенті Олександра Задорожного вкрали учора з проспекту 40-річчя Жовтня. Вартість авто - від 100 тисяч доларів, залежно від "фаршу". Кількома днями раніше були украдені два позашляховики вартістю кожен 300 тисяч доларів.
За матеріалами газети "Сегодня"
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