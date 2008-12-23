На міжбанку долар втримався майже на ранковому рівні

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,70/8,15 грн., до 11:00 звузився спред 7,85/8,13 грн., а до 12:00 підвищилися до 8,03/8,15 грн. До закриття цінові рівні встановилися на значеннях 8,00/8,20 грн.

Як повідомляє фінансова компанія “Інтербізнесконсалтинг”, о 16:00 НБУ оголосив про вихід на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH – 7,8788/8,0000 грн.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2700/0,2800 грн., а до 12:00 ціни піднялися до 0,2750/0,2840 грн. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2760/0,2830 грн. У Росії курс долар-рубль зріс і становив 28,3537 (+0,0847) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,3935/1,4020 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,7660/11,4015 грн., до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 10,9790/11,3770 грн., а до 12:00 пошли вгору - 11,1940/11,3915 грн. До закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH становили 11,1755/11,4850 грн.