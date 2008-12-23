Відключена від світла Подільська міліція посилює охорону приміщення

Подільське районне управління міліції Києва через відсутність електропостачання посилює охорону приміщення.

Про це УНІАН повідомив помічник начальника Подільського райуправління Головного управління МВС України у м. Києві з питань зв’язків з громадськістю Олександр РАДКЕВИЧ.

Також посилюється патрулювання району додатковими нарядами «Беркуту» та управління Державної охорони МВС України, оскільки громадяни не можуть звернутися до райуправління в разі необхідності по допомогу.

Як повідомляв УНІАН, електроенергія Подільському районному управлінні міліції, що вулиці Хорива, 20, була відключена сьогодні, 23 грудня, близько 16-ї години.

За даними О.РАДКЕВИЧА, Подільське райуправління начебто має борг перед енергетиками в сумі 20 тис. грн.

Райуправління є стратегічним об’єктом, оскільки в ньому зберігається велика кількість інформації, зброя, яка знаходиться в спеціальних кімнатах під сигналізацією, та затримані, підкреслив О.РАДКЕВИЧ.