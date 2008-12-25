СБУ викрила міжрегіональну групу банківських шахраїв

Службою безпеки України в Харківській області в рамках здійснення заходів, спрямованих на захист банківської та кредитно-фінансової системи України, припинено протиправну діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, яка у протиправний спосіб заволоділа кредитними коштами банківських установ Сумської, Харківської, Полтавської областей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, співробітниками УСБУ було встановлено, що зловмисники реалізовували свої протиправні наміри шляхом одержання свідомо безповоротних кредитів, оформлених на ім’я фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності, та подальшої легалізації коштів шляхом проведення фінансових операцій.

Зокрема, в одному з випадків члени злочинної групи придбали корпоративні права у статутних фондах кількох харківських фірм на ім`я підставних осіб. За сприяння службових осіб відділення «Промінвестбанку» в одному з міст Сумської області зазначені фірми на підставі свідомо сфальсифікованих документів отримали кредити на загальну суму 1,5 млн. грн. Після цього отримані кредитні кошти були легалізовані зловмисниками шляхом переведення на рахунки одного з приватних підприємств в м. Вінниці, нібито як оплата за товари та послуги.

За висновками експертів, в результаті зазначених протиправних дій інтересам АК «Промінвестбанк» завдано матеріальних збитків на суму більш як 1,6 млн. грн.

Слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області за вказаним фактом порушено кримінальну справу за ознаками ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі або організовано групою) та ч.3 ст.209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі).

Як повідомляв УНІАН, дестабілізація роботи «Промінвестбанку» почалася у вересні ц. р. з Донецька. Зокрема, через нездоровий ажіотаж клієнти банку за добу зняли зі своїх рахунків тижневу норму.

30 вересня Національний банк України ухвалив рішення про виділення «Промінвестбанку» стабілізаційного кредиту у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн., з яких банку на 7 жовтня було виділено 2 млрд. грн.

«Рейдерська атака на банк стала причиною панічних настроїв вкладників і дострокового відкликання вкладів населення, що викликало ускладнення при проведенні платежів. У зв`язку з цим правління Національного банку України, уважно вивчивши ситуацію, ухвалило рішення про рефінансування ліквідності банку у розмірі 5 млрд. гривень», – наголошувалося в прес-релізі НБУ.