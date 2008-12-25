Російські прикордонники забрали в українця відро ЛСД

Російські прикордонники вилучили у громадянина України, який виїжджав з РФ, відро ЛСД, повідомляє у четвер Центр громадських зв`язків ФСБ РФ.

"Прикордонники пункту пропуску "Порт Кавказ" Чорноморсько-Азовського прикордонного управління берегової охорони ФСБ Росії спільно зі співробітником митного поста обшукали автомашину "Шевроле - Нива" (водій громадянин України), яка виїжджала з Росії. У пластиковому відрі, виявленому в машині, знаходилося близько 1,5 кг порошкоподібної речовини світло-коричневого кольору", - йдеться в повідомленні.

При проведенні співробітниками митниці первинного тесту отримано позитивний результат на наркотичну речовину типу ЛСД, наголошується в прес-релізі. Затриманих і наркотичну речовину передали співробітникам митної служби.

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