Гройсман заявляє про достатню кількість коштів для потреб Авдіївки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

«Сьогодні кошти на рахунках військово-цивільної адміністрації Донецька є достатніми. В місті грошей достатньо. Казначейство працює, як годинник. Жодних затримок будь-якого фінансування немає», - сказав він.

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«Якщо потрібно буде дофінансувати, ми будемо це робити в необхідних сумах, і тут немає жодних проблем", - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 31 січня відвідав Авдіївку, де провів засідання оперативного штабу з врегулювання надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що на засіданні були відпрацьовані усі варіанти розвитку подій. «Усі служби чітко розуміють, що кожен має робити», наголошується у повідомленні.