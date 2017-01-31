Ситуація складна, але контрольована: у Кабміні оцінили обстановку в Авдіївці

Як повідомляє Урядовий портал, у засіданні також брали участь віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко та голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

«Станом на зараз ситуація у місті складна, але контрольована. Вдається зберігати тепло у будинках, але відновлення постачання електроенергії неможливе без припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на засіданні були відпрацьовані усі варіанти розвитку подій. «Усі служби чітко розуміють, що кожен має робити», наголошується у повідомленні.

Прем’єр-міністр доручив соціальним службам відвідати усіх людей похилого віку і за потреби забезпечити їх гарячим харчуванням. У зв'язку з тим, що сьогодні було припинено навчання в школах міста, Гройсман доручив голові Військово-цивільної адміністрації Авдіївки та відділу освіти забезпечити роботу однієї школи, яка працює на твердому паливі, де б діти могли перебувати протягом світлового дня.

Також було доручено ДСНС у співпраці з місцевим водоканалом затвердити графіки та забезпечити підвезення питної та технічної води в усі подвір'я міста.

Крім того, зазначається, що Гройсман високо оцінив професіоналізм українських військових.

Глава уряду також наголосив, що президентом України задіяно усі дипломатичні важелі для того, щоб забезпечити режим тиші.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики з 29 січня активно обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки та житлові квартали міста, й не погоджуються припинити вогонь.

30 січня Авдіївка через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції. У місті оголошено надзвичайний стан.

За словами президента Петра Порошенка, вживаються необхідні заходи для того, щоби забезпечити теплом 153 багатоквартирні будинки та 3,5 тис. приватних будинків: військові розгорнули зимові намети, військово-польові кухні, уряд забезпечив генераторами; також створені всі умови для забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення.