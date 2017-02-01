На Майдані прощаються із загиблими поблизу Авдіївки бійцями (подію завершено)
11:46, 01 лютого 2017Суспільство
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Сьогодні, 1 лютого, українці прощатимуться із вояками, які загинули 29 січня поблизу Авдіївки.
Скріншот відео
Це четверо бійців 72-ої механізованої бригади: капітан Андрій Кизило, молодший сержант Володимир Бальченко, солдат Дмитро Оверченко і сержант Володимир Крижанський, пише Радіо свобода.
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Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики з 29 січня активно обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки і житлові квартали міста, не погоджуючись припинити вогонь.
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