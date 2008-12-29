У МЗС України вирішили затягнути паски

У МЗС України через кризу вирішили тугіше затягнути паски. Як повідомляє "Сегодня", витрати дипломатів радикально скорочуватимуться. Наприклад, планується закриття деяких українських диппредставництв у Латинській Америці і Африці, зниження заробітних плат співробітників, припинення відряджень за кордон за державні гроші (тільки з дозволу президента, прем`єра або спікера).

Крім того, в МЗС України не братимуть нових співробітників, а дружинам українських дипломатів тепер не зараховуватимуть час перебування за кордоном як трудовий стаж. Крім цього, в МЗС збираються скоротити розміри членських внесків України в міжнародні організації.