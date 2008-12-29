На зміну «чорним» схемам контрабанди прийшли «сірі»

Цього року пасажиро-транспортний потік на ділянці західного кордону України зменшився на 5%. Водночас прикордонники вказують на зростання загальної суми контрабандних товарів та збільшення спроб перетнути кордон з підробленими або чужими паспортними документами.

За одинадцять місяців цього року західний кордон України перетнуло майже 25 мільйонів громадян, що на 5-6 відсотків менше, ніж торік. Прикордонники пояснюють таке зменшення запровадженням Шенгенської зони, що ускладнило отримання віз для громадян України.

Водночас, на відміну від пасажиропотоку, кількість контрабанди, за даними прикордонників, не зменшилась, а збільшилась на 53 відсотки від загальної суми вилученої контрабанди за минулий рік.

Керівник Західного регіонального управління Держприкордонслужби Анатолій Горбенко каже, що найчастіше до України роблять спроби незаконно завести оргтехніку, комп’ютери та м’ясні вироби, а вивозять - сигарети. Причому, „тютюновий бізнес” активно ведуть мешканці прикордоння.

Горбенко також запевнив, що змінилися й схеми контрабанди: „Зараз відсутні так звані „чорні” схеми, коли товар завозили без догляду, без занесення у базу даних. В дію вступили „сірі” схеми, коли заходить товар за заниженими цінами, зі змінами кодів класифікації”.

Прикордонники також констатують, що кількість спроб перетнути кордон за підробленими, чужими або недійсними документами щоразу зростає. Такі затримання відбуваються щодня.

Німецька хвиля