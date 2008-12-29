У Євпаторії третій день ховають жертв вибуху

В Євпаторії відбуваються похорони загиблих унаслідок вибуху в житловому п`ятиповерховому будинку №67 по вулиці Некрасова.

Як повідомили кореспондентові УНІАН телефоном у мерії Євпаторії, похорони 27 загиблих відбуваються вже третій день, завтра планується поховати останніх загиблих. «Ховали 27, 28 грудня, ховають сьогодні і завтра поховають останніх 5 чоловік», - повідомили в мерії.

Кошти на організацію похоронів загиблих унаслідок техногенної аварії виділено з місцевого бюджету. Скільки коштів виділено – представник мерії уточнити не зміг.

Як повідомляв УНІАН, вибух у будинку по вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня о 21.45. 27 чоловік загинули, зокрема - троє дітей. 21 людину врятовано. Причина вибуху встановлюється. В Євпаторії затримано трьох підозрюваних у кримінальній справі, порушеної за фактом вибуху в житловому будинку.