Члени винищувальних батальйонів НКВС досі отримують пенсії на рівні з ветеранами Другої світової – Вятрович

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Інституту національної пам'яті Володимир Вятрович заявив на прес-конференції у Києві, присвяченій старту національної інформаційної кампанії в пам’ять про УПА, 75-річчя створення якої виповнюється цього року.

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"У нас учасники боротьби з Українською повстанською армією прирівняні до учасників Другої світової війни. Навіть ті, хто був учасником так званих винищувальних батальйонів десь до середини 50-х років, мають такий статус і користуються відповідними пільгами. Очевидно, що це питання потребує серйозного законодавчого врегулювання", - сказав він.

Вятрович також додав, що слід запозичити досвід Польщі, у якій зараз переглядають пенсії тим, хто працював на комуністичний режим.