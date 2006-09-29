Глухів офіційно визнано кращим населеним пунктом України

За підсумками всеукраїнського конкурсу серед населених пунктів України за найкращий благоустрій і підтримання громадського порядку місто Глухів Сумської області удостоєне вищої нагороди «Золотий Фенікс».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської обласної ради, високу відзнаку та диплом Кабінету Міністрів України І ступеня міському голові Глухова Олені МЕЛЬНИК вручив віце-прем’єр-міністр України Володимир РИБАК.

Вітаючи мера міста і всіх жителів Глухова, голова Сумської обласної ради В’ячеслав ШАПОШНІК підкреслив: «Здобути всеукраїнське визнання – це великий труд. З повною відповідальністю я можу сьогодні сказати про значні здобутки мера у створенні благоустрою славетного міста Глухів, який своїми успіхами підносить на п’єдестал пошани Сумщину і прославляє нашу область на всю Україну».