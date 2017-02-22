Поліція розслідує викрадення 100 картин видатного Івана Марчука

14:49, 22 лютого 2017
Суспільство
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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення 100 картин Івана Марчука.

Іван Марчук та його полотна / rozmova.wordpress.com

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол.

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За його словами, ще влітку минулого року художник передав свої кращі полотна для виставки в Іспанії, як це було і раніше, своєму агенту, а той обіцяв влаштувати "мистецький переворот" у свідомості європейців.

"Вивіз з майстерні 101 полотно. Дату виставки у музеї Прадо (Мадрид) "призначив" спочатку на 3 вересня 2016 року, потім «переніс» на жовтень, згодом на листопад. А з середини грудня перестав відповідати на телефонні дзвінки художника... Озвався на початку січня, коли відчув, що майстру радять звернутися до правоохоронців. Риторика не змінилася, але з’явилися нотки погроз", - написав Апостол.

За його словами, Національна поліція відкрила кримінальне провадження, а міністр внутрішніх справ Арсен Аваков тримає на особистому контролі це питання.

Довідка УНІАН. Іван Марчук – живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка. Народився 12 травня 1936 у с. Москаліївка, Волинське воєводство, Польща (нині Лановецький район, Тернопільська область, Україна). Почесний громадянин Тернополя. 2007 року потрапив до рейтингу 100 найвизначніших геніїв сучасності, який уклала британська газета The Daily Telegraph.

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Теги: #викрадення#картини#Марчук