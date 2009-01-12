Черновецький: мої улюблені бабусі відстояли свої права на теплу зиму

Київ не сплачуватиме борги НАК «Нафтогаз України», доки компанія не віддасть свої борги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив журналістам мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, відповідаючи на питання про те, коли «Київенерго» погасить свої борги перед НАК «Нафтогаз України».

За його словами, проблема полягає в «упертій позиції «Нафтогазу», який не хоче проводити взаємозаліку згідно з постановою Кабміну».

«Вони нам винні і ми їм винні, копійки не заплатимо доти, доки вони не підпишуть всі документи про те, скільки вони винні і як вони збираються з нами розраховуватись», - відзначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

При цьому він заявив, що в Києві не відключатимуться ні газ, ні вода. «Мої улюблені бабусі відстояли свої права на теплу зиму. Ніхто їм не посміє відключати ні газ, ні воду, ні світло», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня 2009 року голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА заявив, що борг “Київенерго” в сумі приблизно 800 млн. грн. залишається непогашеним.