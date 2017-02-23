У Києві представили найдовший в Україні макет залізниці (фоторепортаж)

У Києві представили найдовший в Україні діючий макет залізниці. Його довжина становить понад 50 метрів, передає кореспондент УНІАН.

Майстри з "Українського клубу залізничного моделювання" побудували цей макет залізниці на виставці "Train Hobby Days" у Києві.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2016 року у Києві проходила виставка мініатюрних моделей залізниць "Train hobby days 2016", на якій експонувалися макети залізниць у масштабі 1:87.