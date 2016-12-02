У Києві проходить виставка мініатюрних моделей залізниць "Train hobby days 2016" (фоторепортаж)

Про це повідомляє сайт Центру транспортних стратегій.

Повідомляється, що експонуються макети залізниць у масштабі 1:87. Відвідувачі розглядають мініатюрні вагони, колії, мости та інші складові частини залізниці.

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Виставка відбувається за адресою: Повітрофлотський проспект, 35, у приміщенні електромеханічного коледжу.

Вхід досутпний за запрошеннями, які можна отримати на сайті.