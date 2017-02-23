У Міноборони відреагували на скандальне відео контрактника про жахливі умови в казармах "Десни" (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Про це сьогодні заявили в чернігівському медіа-центрі Міноборони. Імен і посад, причетних до скандалу відповідальних службовців, поки не називають.

Напередодні контрактник виклав в Інтернет відео, де показав, в яких умовах живуть і навчаються бійці. Казарму з щілинами на вікнах і цвіллю на стінах. Туди вже приїжджали перевіряючі і приміщення все-таки визнали непридатним для проживання. Контрактники, які через відеозвернення скаржилися, вже перевели в інший корпус, він відремонтований.

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Крім побутових умов, комплексна комісія з'ясовує, як витрачалися гроші, виділені на ремонт корпусів.

А ось контрактника, який оприлюднив скандальне відео, на його прохання перевели на службу в іншу частину.

"Ми самі зацікавлені в усуненні цих недоліків. В даний час цей хлопець переведений в іншу частину заради недопущення можливих інцидентів. Він уже прибув туди, там його прийняли. Я спілкувався з командирами, він приступив до виконання обов'язків. Якщо він так добре знімає, може стати прес-офіцером частини", - говорить керівник чернігівського регіонального медіа-центру Мінінстерства оборони України Вадим Мисник.