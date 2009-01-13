Надходження податку на прибуток збільшились

Надходження податку на прибуток в 2008 році збільшились на 38,3% і становлять 45,9 млрд. грн. Про це йдеться в повідомленні Державної податкової адміністрації України (ДПАУ), оприлюдненому в понеділок.

За даними ДПАУ, план надходжень податку на прибуток до бюджету в 2008 році виконано на 113,1%.

При цьому в податковій службі України повідомляють, що падіння обсягів промислового виробництва, яке спостерігалося в країні з початку четвертого кварталу, позначилося на результатах нарахувань податку на прибуток. Внаслідок цього за жовтень і листопад 2008 року нарахування становили лише 5248,7 млн. грн., або 38,8% до нарахувань за третій квартал.

У 2008 році підрозділами ДПАУ здійснено 927 820 камеральных перевірок, за їх результами виявлено 84 120 порушень і донараховано із застосуванням фінансових санкцій 169 млн. гривень податку на прибуток.

За даними ДПАУ, виконані бюджетні призначення зі збору за спеціальне використання лісових ресурсів - в сумі 170,5 млн. грн. (127,9%), що на 38,1 млн. грн., або 28,8%, більше порівняно з надходженнями 2007 року; із збору за спеціальне водокористування - в сумі 576,3 млн. грн. (102,5%), що на 75,5 млн. грн., або 15,1%, більше; із збору за забруднення навколишнього середовища - в сумі 768,3 млн. грн. (126,8%.), що на 61,1 млн. грн., або 8,6%, більше; із збору за користування радіочастотним ресурсом - у сумі 91,3 млн. грн. (101,5%), що на 4,6 млн. грн., або 5,4%, більше порівняно з надходженнями 2007 року.