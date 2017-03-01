300 тисячам українців заборонено в'їзд в Білорусь і Росію - голова МВС Білорусі

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Білорусі Ігор Шуневич, передає TYT.BY.

За даними міністра внутрішніх справ, всього у чорному списку осіб, яким заборонений в'їзд в Білорусь і Росію, перебуває 1,7 мільйона осіб. 1,5 мільйони були внесені за ініціативою Росії, 300 тисяч з них — українці.

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Коментуючи затримання за вказівкою РФ в Мінську українського письменника Сергія Жадана, яке відбулося 11 лютого 2017 року, голова МВС Білорусі зазначив, що не знав про такого письменника, як Жадан.

"Хотілося б подискутувати з приводу того, що він відомий письменник. Я українську літературу вивчав 17 років, але таке прізвище чую вперше", - зазначив Шуневич.

За його словами, МВС зобов'язане "виявляти таких громадян і затримувати".

"І затримали, тому що міліція працює добре. А сталося це вночі, так як інформація надійшла вночі про те, що в Білорусі перебуває людина, пов'язана з тероризмом. Чекати до ранку не могли", - сказав Ігор Шуневич.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 10 на 11 лютого в Мінську міліціонери увірвалися в готельний номер Жадана і без пояснень доставили у відділення міліції, де до ранку утримували у камері і не надали можливості подзвонити в Посольство України. Після цього силовики з'ясували в Комітеті держбезпеки Білорусі, що ще в 2015 році Жадану був заборонений в'їзд на територію Росії, що пояснювалося формулюванням "за причетність до терористичної діяльності".

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Також міліціонери запитували Жадана про тероризм, після чого поставили штамп в паспорт про заборону в'їзду в Білорусь. У зв'язку з затриманням письменника у МЗС викликали посла Білорусі Ігоря Сокола. Представник міністерства заявив, що роз'яснення білоруської сторони щодо затримання Жадана не задовольняють українську сторону.

Крім того, міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з главою білоруського зовнішньополітичного відомства Володимиром Макєєвим ситуацію із затриманням в Мінську українського письменника.