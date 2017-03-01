Адвокат назвала факти залякування у своїй сфері новою "нормою для України"





За словами київського адвоката Любові Шатурської, втручання в діяльність захисників, порушення принципу конфіденційності та адвокатської таємниці в результаті проведення обшуків в приміщеннях адвокатів, тиску на них, залякування, як адвокатів, так і свідків сторони захисту, на жаль, стало звичним явищем.

«Тисячі зламаних доль, неправосудні рішення, нівелювання інституту адвокатури і, як результат, повне розчарування наших громадян в правовій системі України. Конкретний приклад з конкретними особистостями: Луганська область, Новоайдарський районний суд. Військова прокуратура Луганського гарнізону, намагаючись виграти в пух і прах програне ними ж справа про провокацію хабара, зайнялася відвертим залякуванням як свідків захисту, щоб ті відмовилися від своїх свідчень, так і мене, як адвоката в цій справі. Суддя, ясна річ, була на боці прокуратури. Звичайно ж, з приводу свавілля місцевих військових прокурорів і судді ми звернулися до Верховної Ради, і вже є реакція. Звернулися в нашу профільну асоціацію - НААУ, будемо давати всьому цьому жорстку відсіч. Але, справа ж не в конкретному випадку, а в системі. Подивіться статистику: тільки за два останні роки за рішенням ЄСПЛ Україна виплатила 1,2 млрд. гривень. За 2016 рік з України подано 19 тис. позовів. А це, на хвилиночку, 22% від загального обсягу справ в ЄСПЛ. Фактично, це катастрофа. І ми з цим ліземо в Європу, - підсумувала київський адвокат Любов Шатурська.