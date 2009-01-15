Тимошенко: європейські експерти бачили, що Україна газ не відбирає

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що європейські експерти підтверджують відсутність фактів несанкціонованого відбору Україною російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила під час зустрічі у Києві з прем`єр-міністром Болгарії Сергієм СТАНИШЕВИМ.

«Європейські експерти проаналізували поставку газу з найпершого дня і підтвердили, що Україна не взяла несанкціоновано газу для внутрішніх потреб. Весь газ був використаний як технічний газ для подальшого прокачування. Це ще раз підтверджує, що Україна займає чесну і логічну позицію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що українська сторона з першого дня конфлікту зайняла конструктивну позицію у переговорах з Росією і готова їх продовжувати на основі меморандуму, підписаного 2 жовтня 2008 року прем`єр-міністрами України і Росії.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що європейські експерти підтвердили факт технічної неможливості прокачування газу через ті станції, які були визначені Росією.

Зокрема, вона назвала станцію «Орловка», через яку, відповідно до заяв російської сторони, мало бути транспортовано 76 млн. кубометрів газу на добу.

«Уже сьогодні є підтвердження європейських експертів, які сказали, що транспортування через цей пункт неможливе», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.