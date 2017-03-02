У Дніпрі начальник та співробітник виконавчої служби погоріли на хабарі у майже мільйон гривень

Про це УНІАН повідомили у прес-групі СБУ в Дніпропетровській області.

Посадовці вимагали від директора одного з комерційних підприємств міста зазначену суму, обіцяючи зняти арешт з комплексу промислових об’єктів, які належать підприємцю. Також чиновники планували зняти його нерухоме майно з електронних торгів СЕТАМ.

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Правоохоронці спочатку затримали державного виконавця під час одержання неправомірної вигоди, а потім і начальника райвідділу ДВС.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великих розмірах службовою особою).

Тривають невідкладні слідчі дії.