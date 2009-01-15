Ющенко вилітає в Лондон
14:19, 15 січня 2009Суспільство
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На порядку денному - енергетична безпека
Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні відбуває з одноденним робочим візитом до Великої Британії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, головна мета візиту – зустріч з прем`єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ.
Під час зустрічі, що запланована на 16.00 за лондонським часом (18.00 – за київським), українська та британська сторони обговорять питання енергетичної безпеки.
Також планується розглянути питання гарантій транзиту газу до європейських споживачів, які надає українська сторона за умов його постачання російською стороною.
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