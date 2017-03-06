На Одещині місцеві підпалили вишку та залякували прикордонників, щоб переправляти контрабанду через кордон із Молдовою

Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, затримані 5 березня правопорушники чинили тиск на прикордонників, вимагаючи не заважати здійснювати незаконні операції.

«Вчора в Одеській області прикордонний наряд відділу «Кучурган» Білгород-Дністровського загону помітив, як невідомі особи підпалили спостережну вишку, яку громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону використовували для допомоги в охороні держкордону», - розповіли в управлінні.

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До місця події виїхала група реагування і виявила двох людей, які запропонували прикордонникам допомагати їм у протиправній діяльності з переміщення товарів, але правоохоронці категорично відмовилися.

«Після цього невідомі почали погрожувати підпалом автомобілів і намагалися залякати. Потім зробили спробу нападу на прикордонний наряд, який застосував спеціальні засоби і затримав правопорушників», - зазначили в управлінні.

Затриманими виявилися двоє місцевих жителів. Їх притягнуто до відповідальності за злісну непокору законному розпорядженню прикордонників та порушення прикордонного режиму.

Про подію поінформовано компетентні правоохоронні органи.