На Одещині місцеві підпалили вишку та залякували прикордонників, щоб переправляти контрабанду через кордон із Молдовою
В Одеській області затримано двох зловмисників, які підпалили спостережну вишку, розташовану поблизу кордону з Молдовою.
Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, затримані 5 березня правопорушники чинили тиск на прикордонників, вимагаючи не заважати здійснювати незаконні операції.
«Вчора в Одеській області прикордонний наряд відділу «Кучурган» Білгород-Дністровського загону помітив, як невідомі особи підпалили спостережну вишку, яку громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону використовували для допомоги в охороні держкордону», - розповіли в управлінні.
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До місця події виїхала група реагування і виявила двох людей, які запропонували прикордонникам допомагати їм у протиправній діяльності з переміщення товарів, але правоохоронці категорично відмовилися.
«Після цього невідомі почали погрожувати підпалом автомобілів і намагалися залякати. Потім зробили спробу нападу на прикордонний наряд, який застосував спеціальні засоби і затримав правопорушників», - зазначили в управлінні.
Затриманими виявилися двоє місцевих жителів. Їх притягнуто до відповідальності за злісну непокору законному розпорядженню прикордонників та порушення прикордонного режиму.
Про подію поінформовано компетентні правоохоронні органи.