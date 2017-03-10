Центр Одеси прикрасили величезними "вогняними нарцисами" (відео)

Тлом для квіткових композицій стали дерева, які ще з різдвяних свят прикрашені вогниками, пише ТСН.ua.

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В Одеській мерії кажуть, що такий незвичний подарунок зробили одеситам та гостям міста, аби ті відчули прихід весни та зайвий раз усміхнулися.