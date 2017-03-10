У Києві затримали співробітника медуніверсітету, який отримав тисячу доларів від матері студента

Оперативники Управління захисту економіки Нацполіції зафіксували факт вимагання та одержання співробітником закладу неправомірної вигоди. Щоб студент відновив своє навчання у медуніверсітеті, його мати повинна була сплатити тисячу доларів «благодійного внеску», повідомляє прес-служба Нацполіції.

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У затриманого вилучили 500 доларів США – останній «транш» обумовленої суми. Отримані гроші він повинен був передати посадовцю медичного університету.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

В рамках кримінального провадження проводяться заходи із встановлення посадових осіб вищих навчальних закладів, які також можуть бути причетні до хабарництва.