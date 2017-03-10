У Дніпрі запустили гру - протилежність "групам смерті"

"«Драйв мотив» - це повна протилежність «групам смерті». Там немає ніяких завдань, які можуть зашкодити учасникам. Мета гри – допомогти учасникам розвиватися в різних сферах життя. У грі 30 обов'язкових завдань, на виконання кожної з них дається 1 день. В середньому, на виконання завдання потрібно близько 20 хвилин. Головні напрямок гри – здоров'я, фінанси, управління часом, мислення, спорт, досягнення своїх цілей", - розповів автор гри журналістам, передає 056.ua.

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"Також ми привчаємо учасників до певних правил: ранній підйом, правильне споживання рідини (близько 2 л в день), щоденна фізична активність, планування справ з вечори, читання книг не менше 30 хвилин в день. Гра буде дуже цікава для школярів зі студентами, і для їхніх батьків".

На початку гри гравець заповнює анкету, розповідаючи, що з ним відбувається в житті, і чого він чекає від життя. Далі до гравця прикріплюється куратор, який дає йому завдання. Наприклад, прочитати та законспектувати уривок з книги.