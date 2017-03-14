У Львові з лікарні виписали 6 гірників, постраждалих від вибуху на шахті "Степова"

У Львові з лікарні виписали 6 гірників, які постраждали внаслідок вибуху на шахті «Степова» 2 березня.

Про це УНІАН повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

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Як зазначається в повідомленні, гірників виписали з лікарні 13 березня, вони продовжать лікування в амбулаторних умовах за місцем проживання.

Станом на ранок 14 березня на лікуванні в опіковому відділенні 8-ї міської лікарні Львова залишаються 17 постраждалих гірників шахти «Степова». За даними медиків, стан всіх пацієнтів задовільний.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня в селі Глухів Сокальського району на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» (горизонт 550 м) стався вибух газоповітряної суміші. Загинуло 8 гірників. На момент вибуху в шахті працювало 172 гірника. Роботу шахти з видобутку вугілля тимчасово призупинено.

В ніч на 3 березня до опікового відділення 8-ї лікарні Львів з травмами та опіками різного ступеню тяжкості з Червоноградської міської лікарні перевезли 20 гірників, з яких 2 у тяжкому стані. Пізніше було госпіталізовано ще 3 шахтарів.