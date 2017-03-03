Вибух у шахті на Львівщині: 21 гірник постраждав, у більшості - глибокі опіки

На сьогодні госпіталізований 21 гірник, шестеро у важкому стані, більшість отримали опіки від 10 до 40%, а це переважно обпечені обличчя, руки, груди, дихальні шляхи, опіки досить глибокі, передає Радіо Свобода.

20 шахтарів у день трагедії перевезли на лікування у Львівську міську лікарню. Один гірник відмовився і лікується у Червоноградському шпиталі.

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"Найбільшою загрозою є опік верхніх дихальних шляхів й це практично у всіх. Також були ознаки у кількох пацієнтів отруєння чадним газом, і це теж лікується стаціонарно. Для кращого догляду, щоб стабілізувати стан, ми скеровували пацієнтів у реанімацію. Таких було шестеро, їх одразу першими перевезли у Львів", – зазначила Ірина Микичак, керівник обласного департаменту охорони здоров’я.

При потребі постраждалих гірників літаком перевезуть у Київ або ж буде можливість полікувати за кордоном, це пообіцяв під час свого приїзду на шахту прем’єр Володимир Гройсман. Він провів засідання з техногенно-екологічної безпеки.

За припущенням голови незалежної профспілки гірників у Червонограді Віталія Оніжука, причиною трагедії став витік газу – метану.

Як повідомляв УНІАН, на шахті №10 "Степова" об'єднання ДП "Львіввугілля" 2 березня стався вибух та обвал гірської породи. У ДСНС повідомили, що всіх гірників з шахти піднято на поверхню. Наразі відомо про загибель 8 людей.