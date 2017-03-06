Вибух на шахті у Львівській області: стало відомо про стан постраждалих гірників, вони досі в лікарні

Як повідомив УНІАН начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб, наразі продовжується лікування усіх 23 постраждалих шахтарів, загрози їхньому життю немає.

З них семеро осіб перебувають у стані середнього ступеня тяжкості, всі інші – у задовільному стані.

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Як повідомляв УНІАН, 2 березня в селі Глухів Сокальського району на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» (горизонт 550 м) стався вибух газоповітряної суміші. Загинуло 8 гірників. На момент вибуху в шахті працювало 172 гірника.

Роботу шахти з видобутку вугілля тимчасово призупинено.

В ніч з 2 на 3 березня до опікового відділення 8-ї лікарні Львів з травмами та опіками різного ступеню важкості з Червоноградської міської лікарні було перевезено 20 осіб, з яких 2 у тяжкому стані. 3 березня було госпіталізовано ще троє шахтарів.