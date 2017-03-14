Меч вікінга, який рік тому вилучили у чорних археологів, нарешті віддали на реставрацію (відео)
22:40, 14 березня 2017Суспільство
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Меч вікінга прикордонники і Служба безпеки України відбили у контрабандистів.
Меч вікінга віддали на реставрацію / скріншот
Тепер історики з'ясують, як він опинився на території України і кому належав.
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Навіть крізь іржу побачили: він надзвичайно цінний, датується 10-м сторіччям.
Меч вікінга прикордонники і Служба безпеки України відбили у контрабандистів. СБУ за це ще й нагороди від міністерства культури отримала.
Меч викинга, который год назад изъяли у черных археологов, наконец отдали на реставрацию
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