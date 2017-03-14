Меч вікінга, який рік тому вилучили у чорних археологів, нарешті віддали на реставрацію (відео)

Тепер історики з'ясують, як він опинився на території України і кому належав.

Читайте такожЗМІ: у Санкт-Петербурзі розгромили "музей Новоросії"

Навіть крізь іржу побачили: він надзвичайно цінний, датується 10-м сторіччям.

Меч вікінга прикордонники і Служба безпеки України відбили у контрабандистів. СБУ за це ще й нагороди від міністерства культури отримала.