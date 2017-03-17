На Харківщині поліцейський торгував наркотиками

У Харківській області в виконуючий обов’язки начальника одного з структурних підрозділів Лозівського районного відділу Управління поліції охорони в регіоні торгував наркотиками. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Зазначається, що СБУ затримала поліцейського-наркоділка, вдома в якого під час обшуку правоохоронці вилучили велику партію екстракту опію.

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Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 та ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Харківській області потужний канал контрабанди в Україну вогнепальної зброї та набоїв перекрила Служба безпеки України у результаті спецоперації. За відомостями СБУ, троє зловмисників – жителі Києва та Харківщини – замовляли комплектуючі до стрілецької зброї у країнах Західної Європи та США, збирали їх та продавали. Запчастини до зброї надходили в Україну поштою, або ж їх доставляли кур’єри в обхід митниці. В Україні зловмисники підшукували покупців через спеціалізовані форуми в Інтернеті.