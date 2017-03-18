У Києві облито червоною фарбою пам'ятник князю Володимиру

Червоною фарбою облили пам'ятник князю Володимиру Великому в столиці. Про це співробітник Українського інституту національної пам'яті Олена Халімон повідомила на своїй сторінці в Facebook, розмістивши відповідні фото.

"Червоною фарбою в Києві не тільки облили пам'ятник Олені Телізі в Бабиному Яру, ось так зараз виглядає пам'ятник Володимиру Великому", - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 17 березня невідомі залили червоною фарбою пам'ятник поетесі, члену ОУН Олени Теліги, встановлений у Бабиному Яру. Сьогодні небайдужі кияни відмили пам'ятник.