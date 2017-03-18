У Києві вандали поглумилися над пам'ятником Олені Телізі (фото)

Поліцейські розшукують зловмисників, які облили фарбою пам'ятник поетесі, діячеві ОУН Олені Телізі у столиці.

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Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, близько 22.00 правоохоронці отримали повідомлення про те, що невідомі особи залили червоною фарбою пам’ятник Олені Телізі, встановлений на території Бабиного Яру.

Слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції під час обстеження території біля пам’ятника виявила 5-літрове пластикове відро, пакет та будівельну рукавицю із залишками червоної фарби.

Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події, а також розшукують осіб, причетних до вчинення правопорушення.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.