Лідер О.Torvald висловився про представницю Росії на Євробаченні-2017

09:45, 19 березня 2017
Суспільство
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Галич назвав представницю РФ на Євробаченні-2017 Самойлову "інформаційним солдатом".

Самойлова представлятиме РФ на Євробаченні-2017 / Фото російський Перший канал

Фронтмен гурту О.Torvald Женя Галич назвав майбутній виступ представниці Росії на Євробаченні-2017 "абсолютно геніальним  ходом спецслужби Російської Федерації", передає ТСН.

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Коментувати цю ситуацію безглуздо, я хочу закликати всіх людей, у кого буде свербіти сказати щось, будь що, умовно кажучи. Потрібно пускати, не потрібно пускати, навіть коли пустимо чи не пустимо, робити якійсь коментарі та бути обережними. Через те, що війна - інформаційна, і Юля - інформаційний солдат", - прокоментував артист свою позицію щодо Самойлової. 

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Теги: #Росія#Євробачення-2017#Самойлова