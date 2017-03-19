Лідер О.Torvald висловився про представницю Росії на Євробаченні-2017

Фронтмен гурту О.Torvald Женя Галич назвав майбутній виступ представниці Росії на Євробаченні-2017 "абсолютно геніальним ходом спецслужби Російської Федерації", передає ТСН.

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Коментувати цю ситуацію безглуздо, я хочу закликати всіх людей, у кого буде свербіти сказати щось, будь що, умовно кажучи. Потрібно пускати, не потрібно пускати, навіть коли пустимо чи не пустимо, робити якійсь коментарі та бути обережними. Через те, що війна - інформаційна, і Юля - інформаційний солдат", - прокоментував артист свою позицію щодо Самойлової.

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