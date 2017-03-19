Лідер О.Torvald висловився про представницю Росії на Євробаченні-2017
Галич назвав представницю РФ на Євробаченні-2017 Самойлову "інформаційним солдатом".
Фронтмен гурту О.Torvald Женя Галич назвав майбутній виступ представниці Росії на Євробаченні-2017 "абсолютно геніальним ходом спецслужби Російської Федерації", передає ТСН.
Читайте такожПредставниця Росії на Євробаченні-2017 розповіла про гастролі в окупованому Криму
Коментувати цю ситуацію безглуздо, я хочу закликати всіх людей, у кого буде свербіти сказати щось, будь що, умовно кажучи. Потрібно пускати, не потрібно пускати, навіть коли пустимо чи не пустимо, робити якійсь коментарі та бути обережними. Через те, що війна - інформаційна, і Юля - інформаційний солдат", - прокоментував артист свою позицію щодо Самойлової.
Читайте такожмає поїхати співачка Юлія Самойлова.
Читайте такожпідтвердили в Кремлі