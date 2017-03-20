У РФ відмовилися розкривати імена українських політиків, які нібито відвідали окупований Крим

Прізвища українських політиків, які прибулили в окупований Крим, не будуть розголошувати нібито заради їхньої безпеки, повідомив заступник голови комітету Держдуми у справах національностей Руслан Бальбек, передає РІА Новости.

За його словами, на сьогодні поїздка українського політика в анексований Крим "може стати самогубством у прямому сенсі цього слова".

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Як повідомляв УНІАН, 19 березня російські ЗМІ поширили інформацію, що в окупований Крим з триденним візитом прибула делегація європейських та українських політиків. До складу делегації нібито увійшло близько 20 осіб, серед яких депутати Європарламенту, а також політики з країн Європейського союзу, СНД і Латинської Америки. Заступник голови комітету Держдуми у справах національностей Руслан Бальбек зазначив, що делегація також "представлена розсудливими українськими політиками".