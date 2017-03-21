В Одесі поліція влаштувала рейд на порушників, які не пропускають автомобілі швидкої

Одеса долучилась до всеукраїнського флешмобу про правила дорожнього руху "Даю дорогу 103". Місцеві лікарі швидкої і поліція влаштували рейд, йдеться у сюжеті ТСН.

Патрульні порушникам сьогодні робили лише усні попередження. А от якщо упіймають удруге — буде штраф.

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На кадрах з відеореєстратора карети швидкої з Польщі видно, що водії, щойно почувши звук сирени, одразу роз'їжджаються у різні боки. Таке ж відео в Одесі - водії поспішають на роботу і не звертають уваги на швидку.

"Можна їхати по бордюрах, але бити колеса не хочеться, знаєте. Доводиться чекати, щоб нікого не вдарити, і щоб хтось через мене теж не постраждав", - каже водій медичного авто.

Проштовхуючись через затор, швидка виїздить на площу із маячками та сигналом. Та потік авто на оперативну машину не реагує. Інформацію одразу передають патрульним позаду, ті – зупиняють порушника.

Водій одразу пояснює, що дуже важке перехрестя і він не встиг зорієнтуватися, аби пропустити швидку. Визнає, що порушив правила.

"Моя реакція на швидку - відразу прийняти вправо, дати дорогу, звільнити, тому що від цього залежить життя людини, можливо когось рятують, але сам потрапив у таку ситуацію", - бідкається водій.

Поки швидка доїхала до залізничного вокзалу, а це 10 хвилин руху, поліція зупинила ще двох порушників. Усіх поки виховують - попереджають усно і вручають пам'ятки з безпеки руху та наліпки на авто "Даю шлях 103".

"85% водіїв пропускають, проте 15% це або неуважні або просто хамлять, тому ми хочемо скоротити ці 15% до нуля", - каже про результати експерименту речник патрульної поліції Одеси Алла Марченко.

З початком курортного сезону водіїв-порушників штрафуватимуть. За те, що не надали пріоритет у русі швидкій, заплатять півтисячі гривень.