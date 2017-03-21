В Одесі поліція влаштувала рейд на порушників, які не пропускають автомобілі швидкої
Патрульні порушникам сьогодні робили лише усні попередження.
Одеса долучилась до всеукраїнського флешмобу про правила дорожнього руху "Даю дорогу 103". Місцеві лікарі швидкої і поліція влаштували рейд, йдеться у сюжеті ТСН.
Патрульні порушникам сьогодні робили лише усні попередження. А от якщо упіймають удруге — буде штраф.
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На кадрах з відеореєстратора карети швидкої з Польщі видно, що водії, щойно почувши звук сирени, одразу роз'їжджаються у різні боки. Таке ж відео в Одесі - водії поспішають на роботу і не звертають уваги на швидку.
"Можна їхати по бордюрах, але бити колеса не хочеться, знаєте. Доводиться чекати, щоб нікого не вдарити, і щоб хтось через мене теж не постраждав", - каже водій медичного авто.
Проштовхуючись через затор, швидка виїздить на площу із маячками та сигналом. Та потік авто на оперативну машину не реагує. Інформацію одразу передають патрульним позаду, ті – зупиняють порушника.
Водій одразу пояснює, що дуже важке перехрестя і він не встиг зорієнтуватися, аби пропустити швидку. Визнає, що порушив правила.
"Моя реакція на швидку - відразу прийняти вправо, дати дорогу, звільнити, тому що від цього залежить життя людини, можливо когось рятують, але сам потрапив у таку ситуацію", - бідкається водій.
Поки швидка доїхала до залізничного вокзалу, а це 10 хвилин руху, поліція зупинила ще двох порушників. Усіх поки виховують - попереджають усно і вручають пам'ятки з безпеки руху та наліпки на авто "Даю шлях 103".
"85% водіїв пропускають, проте 15% це або неуважні або просто хамлять, тому ми хочемо скоротити ці 15% до нуля", - каже про результати експерименту речник патрульної поліції Одеси Алла Марченко.
З початком курортного сезону водіїв-порушників штрафуватимуть. За те, що не надали пріоритет у русі швидкій, заплатять півтисячі гривень.