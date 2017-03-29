В червні Вінниччина стане оперною столицею України

Як повідомляє прес-служба Вінничької ОДА, головною метою проведення даного фестивалю є привернення уваги до пам’ятки архітектури – палацу Потоцьких, адже саме вона стане базою для проведення даного заходу, який заплановано на червень 2017 року. Окрім того, проведення фестивалю дозволить місту Тульчин позиціонувати себе як регіональну культурну столицю, а також сприятиме розвитку культурного туризму як економічного ресурсу розвитку регіону.

Презентуючи проведення фестивалю «ОПЕРАФЕСТ ТУЛЬЧИН» радник Міністра культури України Ірина Френкель, для порівняння, розповіла про започаткований 10 років тому Міжнародний фестиваль open air - opera у німецькому місті Райнсберзі, який став могутнім поштовхом у розвитку міста в галузях економіки, інфраструктури, культури і промисловості.

«В програмі фестивалю буде презентовано українську оперу, європейську оперу та європейський мюзикл, нічний кінопоказ оперних шедеврів для молоді. А саме: опера М. Леонтовича «На русалчин Великдень» закінчена М. Скориком; концертна постановка опери Леонкавало «Паяци»; кращі оперні арії німецьких, італійських та українських композиторів; концертна постановка опери Бізе «Кармен»; мюзикл «Танець Вампірів», в якому візьмуть участь солісти оперної сцени з України, Італії, Німеччини, Польщі та Австрії. А також ще багато цікавого і захоплюючого чекає на гостей фестивалю», - відзначила Френкель.

За результатами проведення наради Валерій Коровій зазначив, що з боку державних органів буде надано всіляку підтримку в проведенні даного заходу на найвищому рівні. Голова ОДА окремо наголосив, що активну участь у фестивалі мають взяти студенти Вінницького музичного училища ім. М. Леонтовича, студенти музично-педагогічного факультету ВДПУ ім. Коцюбинського, а також студенти Вінницького торгівельно-економічного інституту КНТЕУ.

«Даний фестиваль дає можливість кардинально покращити інфраструктуру району, привернути увагу до палацу Потоцьких і в майбутньому кожного року буде стимул проводити даний захід на найвищому рівні. В нас є ресур, передбачений обласним бюджетом, який дасть нам можливість розпочати перший етап підготовчих робіт. Цим фестивалем ми сколихнемо всю країну», - наголосив Коровій.