В Одесі може з'явитися другий в Україні готель Hyatt - Труханов

Відома швейцарська компанія Hyatt International готова інвестувати в розвиток туристичного бізнесу Одеси.

Про це, в ході переговорів з мером міста Геннадієм Трухановим заявив Віце-президент за поданням розвитку міжнародної мережі готелів Hyatt International Такуя Аояма, який перебуває в Одесі з робочим візитом.

Як зазначив Такуя Аояма, на тлі досить низьких інвестиційних рейтингів України, Одеса досить приваблива і має величезний потенціал.

«Місто повністю відповідає вимогам інвестора у сфері безпеки, туристичної привабливості та економічної стабільності», - сказав пан Аояма.

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При цьому він зазначив, що під час переговорів з мером міста обговорювалося питання можливості будівництва в місті готелю вищого класу бренду «Hyatt».

«Те, що тут (в Одесі, - ред.) досі немає готелів міжнародної мережі - це ненормально. Місцева влада пообіцяла, що буде допомагати нашій та іншим компаніям освоїтися», - заявив Такуя Аояма.

При цьому Геннадій Труханов заявив, що міська влада створює всі необхідні умови для розвитку як міжнародного, так і українського бізнесу в Одесі. Підтвердження того, що в Одесу приходять інвестиції - готовність великого інвестора, яким є Hyatt International почати свій бізнес у місті.

«Сьогодні наше місто знаходиться в центрі уваги інвесторів, у тому числі і найбільших корпорацій. Тому поява в Одесі компаній міжнародного рівня значно підніме статус міста, а міжнародні туристи, коли їдуть в подорож, будуть розуміти, в якому готелі вони будуть жити, на який сервіс і рівень безпеки розраховувати», - сказав Геннадій Труханов.