Київ паралізували 8-бальні затори

У Києві масштабні затори, станом на 18:50 рівень пробок становить 8 балів. Багатокілометровий затор утворився від вул. О. Теліги до проспекту генерала Ватутіна.

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Швидкість руху транспорту від вул. О. Теліги до просп. Генерала Ватутіна не перевищує 7 км/год. Також затори на Набережному шосе.

Затори спостерігаються і в центрі міста. Рух ускладнено в районі Бессарабки і на бул. Т. Шевченка, вул. Басейній, вул. Великій Васильківській, вул. Шота Руставелі.

На лівому березі спостерігаються затори на Дарницькій площі, просп. Юрія Гагаріна.