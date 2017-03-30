Правоохоронці затримали двох киян за підозрою в організації перекриття траси на Львівщині

Правоохоронці затримали двох жителів Києва, які підозрюються в організації провокації з перекриття траси в селі Гряда на Львівщині.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому слідчим відділом СБУ у Львівській області, за фактами правопорушень передбачених ч.2 ст.110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України за попередньою змовою групою осіб), ч.2 ст.161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності та іншими ознаками), ч.2 ст. 345 ККУ (умисне заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) та ч.3 ст.296 ККУ (хуліганство).

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У прокуратурі зазначили, що 29 березня в селі Гряда Жовківського району близько 150-200 осіб, рухаючись пішохідним переходом на автодорозі державного значення «Львів - Рава-Руська», перешкоджали руху транспортних засобів. При цьому група осіб використовувала написані українською та польською мовами плакати та вигукувала гасла із закликами, «поєднаними із розпалюванням національної ворожнечі та зміною територіального устрою України». Окремі особи не реагували на вимоги співробітників поліції щодо припинення незаконних та протиправних дій, спричинивши тілесні ушкодження двом працівникам правоохоронного органу.

Під час огляду місця події вилучено предмети та документи, які свідчать про організований характер незаконних дій, допитано майже 100 свідків.

За підозрою в організації вчинення злочинів затримано двох громадян України, жителів міста Києва.

Досудове розслідування, у ході якого встановлюються обставини організації та вчинення даних злочинів, триває.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з джерел у правоохоронних органах, 29 березня на місці перекриття руху автотраси, під час огляду місця події, було вилучено квадрокоптер, з якого проводилася відеозйомка, плакати з написами польською та українською мовами, димові шашки, використані та невикористані петарди, фотоапарат, документи, в яких міститься інформація про порядок проведення протиправної акції, схеми розташування її учасників, що свідчить про вчинення дій, за попередньою групою осіб, спрямованих на розпалювання міжнаціональної ворожнечі та ненависті.

Як повідомляв УНІАН, працівники поліції 29 березня затримали 90 осіб, які перекрили трасу «Львів - Рава-Руська», з метою встановлення їхніх осіб, серед яких було 27 неповнолітніх. Переважна більшість неповнолітніх – учні загальноосвітніх шкіл та коледжів Львова.

Активісти львівської громадської організації «Варта 1», які спільно з правоохоронцями долучалися до патрулювання у регіоні, заявили, що учасники акції планували заблокувати українсько-польський кордон у пункті пропуску «Рава-Руська».

В СБУ заявили, що перекриття траси на Львівщині нібито представниками польської громади в Україні є інформаційною спецоперацією Росії.