З 1 квітня в Україні збільшується мінімальний розмір допомоги по безробіттю.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

«Починаючи з 1 квітня мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб, зазначених у частині першій статті 22 закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», підвищується на 120 грн і складе 1280 грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця норма встановлена на випадок безробіття від 19 січня 2017 № 132 «Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю» та має на меті поліпшення рівня матеріального забезпечення безробітних громадян.

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Це підвищення стосується застрахованих осіб, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації в центрі зайнятості, становив не менше шести місяців. Такі громадяни мають право на отримання допомоги по безробіттю, розмір якої залежить від розміру заробітної плати за останнім місцем роботи, страхового стажу та причини звільнення, однак не може бути меншим, ніж 1280 грн.

При цьому, максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб – зараз це 6 400 грн.

Загальна тривалість виплати зазначеної допомоги не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років, а для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів.