У столиці не пустили в метро незрячого із собакою-поводирем та принизили, у підземці вже прокоментували такий вчинок

У Києві співробітник метрополітену не пустив до підземки незрячого чоловіка Анатолія Варфоломієва із псом-поводирем. Про це випадок він написав у Facebook, а також написав заяву до поліції.

Інцидент стався ще у суботу, 1 квітня на станції метро «Університет». Варфоломієв заявляє, що співробітники метро принизили його честь та гідність і в "принизливій формі" запропонували добиратися на міському транспорті.

"Вчора (1 квітня – Ред.) о 21.30 я підійшов з Тайгером (моя собака -поводир) на контрольно-пропускний пункт станції "Університет". Там двоє співробітників метрополітену в хамській формі, принижуючи мою честь і гідність, як людини з обмеженими можливостями, заборонили пересування по метрополітену, що перешкоджало моїй поїздці додому", - написав він.

На хамську пропозицію співробітників метрополітену скористатися іншим громадським транспортом, чоловік викликав поліцію.

"Потім стався виклик співробітників поліції, складання заяви на цинічних співробітниць метрополітену, проблеми з викликом таксі (знову ж, замість супроводу людини з інвалідністю - проблема перевезення собаки)", - додав Варфоломеєв.

У метрополітені відреагували на такий інцидент. Радник начальника столичного метро Наталка Макагон у Facebook написала, що поведінку співробітників підземки розглянуть але додала, що в Україні провозити собак у метро заборонено.

"На жаль, у глибоких метрополітенах, перевезення собак заборонено (це може призвезти до серйозних травм). У деяких країнах є центри підготовки собак поводирів для метро, видається відповідний сертифікат і в правилах метро це передбачено. Однак, у нас - ні. В інших випадках людей з інвалідністю наші співробітники супроводжують. Інша справа - питання нетактовної поведінки нашого працівника. це зараз розглядаємо і відповідні висновки будуть зроблені", - пояснила вона.