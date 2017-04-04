Авдіївка залишається без централізованого електропостачання, що було припинено через обстріли з боку бойовиків 29 березня.

Про це повідомляє Держана служба України з надзвичайних ситуацій.

Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу.

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Створено запас води в міському резервуарі об’ємом 4 тис. м куб.

Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від генераторів ДСНС.

У прес-служба нагадали, що 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання м. Авдіївка (близько 22 тис. мешканців), Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня в СЦКК узгодили заявку на виконання ремонту ЛЕП. Того ж дня ремонтники розпочали роботи з відновлення пошкодженої поблизу Авдіївки ЛЕП, проте через черговий обстріл вимушені були їх припинити.