Кияни несуть квіти до посольства Росії після теракту в Петербурзі (фото)

Кияни несуть квіти до посольства Росії після теракту в Петербурзі.

Як відомо, в Україні поліція трьох міст, де є метро, переходить на посилений варіант несення служби.

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Нагадаємо, 3 квітня в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут" прогримів вибух. Ще один вибуховий пристрій було виявлено і знешкоджено на станції "Площа Повстання". За останніми даними, в результаті теракту в метро Санкт-Петербурга загинули 14 чоловік, ще 49 осіб постраждали.