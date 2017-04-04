Кияни несуть квіти до посольства Росії після теракту в Петербурзі (фото)
12:47, 04 квітня 2017Суспільство
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В Україні поліція трьох міст, де є метро, переходить на посилений варіант несення служби.
Кияни несуть квіти до посольства Росії після теракту в Петербурзі.
Як відомо, в Україні поліція трьох міст, де є метро, переходить на посилений варіант несення служби.
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Нагадаємо, 3 квітня в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут" прогримів вибух. Ще один вибуховий пристрій було виявлено і знешкоджено на станції "Площа Повстання". За останніми даними, в результаті теракту в метро Санкт-Петербурга загинули 14 чоловік, ще 49 осіб постраждали.
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