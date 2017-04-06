В травні у Дніпрі відкриється Алея героїв АТО - Резніченко

12 травня у місті Дніпро відкриється Алея героїв АТО. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Нова Алея пам’яті воїнів АТО буде розташована у одному з скверів центральної частини міста поблизу будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації, поряд з Алеєю героїв Небесної сотні. Наразі тривають підготовчі роботи. Родичі та побратими загиблих, депутати та школярі вже висадили живу огорожу з 180 туй.

«Меморіал складатиметься із чотирьох скляних стел у центрі композиції та декількох менших поряд. На великих стелах уже надрукували фотографії, зроблені на передовій. На інших дошках з обох боків зобразять портрети і прізвища загиблих з Дніпропетровщини. На місці, де буде Меморіал, вже укладено четверту частину покриття. Триває нанесення на скло прізвищ загиблих та їх фотографій, які будуть встановлені напередодні відкриття Алеї. Розраховуємо, що приблизно 12 травня, після травневих свят, вона вже буде відкрита для відвідування», - зазначив Резніченко.

Алея героїв АТО створюється коштом меценатів за підтримки громадських організацій та команди дніпропетровського губернатора Валентина Резніченка. Кожен, хто хоче зробити свій внесок у реконструкцію, може долучитися і допомогти. Побачити проект майбутньої Алеї пам’яті можна тут.