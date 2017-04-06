У ДПСУ підтвердили затримання окупантами українського риболовецького судна в Криму

Помічник голови Держприкордонслужби - прес-секретар Олег Слободян підтверджує затримання окупантами українського риболовецького судна в Криму.

Про це Слободян заявив у коментарі УНІАН.

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«На даний момент інформація підтверджується. Зараз ми намагаємося встановити всі деталі цього інциденту, але будь-які стосунки з представниками країни-окупанта на півострові не підтримуємо, тому отримати від них якісь підтвердження не представляється можливим», - заявив він.

«Окупанти затримали риболовецьке судно, яке займалося рибним промислом», - уточнив Слободян.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на прес-службу ФСБ РФ повідомили, що 4 квітня так звані «кримські прикордонники» затримали українське риболовецьке судно "Рибак Херсона". Окупанти заявили, що судно "порушило держкордон і заглибилося на територію РФ на 400 м". Судно йшло під прапором України, порт приписки – Іллічівськ, судновласник – ТОВ "БАРУ - Україна - Одеса".

Затримав судно прикордонний сторожовий корабель "Аметист". Окупанти притягли капітана українського сейнера до адміністративної відповідальності з накладенням штрафу в розмірі 60 тисяч рублів.