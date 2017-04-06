Окупанти у Криму затримали українське риболовецьке судно

Як повідомляє РІА Новости з посиланням на прес-службу кримського прикордонного управління ФСБ РФ, 4 квітня "судно порушило держкордон майже на 400 метрів".

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Риболовецький корабель "Рибалка Херсона" йшов під прапором України, його порт приписки - Іллічівськ, судновласник - ТОВ "БАРУ - Україна - Одеса".

Російський прикордонний корабель "Аметист" затримав судно, його команда висадилася на борт "Рибалка Херсона" "для проведення контрольно-перевірочних заходів".

"Капітана українського сейнера притягнули до адміністративної відповідальності за порушення режиму держкордону з накладенням штрафу в розмірі 60 тисяч рублів", - повідомили прикордонники окупованого Криму.