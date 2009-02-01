Комунальні тарифи в Києві підвищені відсьогодні

З 1 лютого у Києві починається поетапне підвищення тарифів для населення за житлово-комунальні послуги та послуги за утримання будинків.

Відповідні розпорядження Київської міської державної адміністрації сьогодні, 1 лютого оприлюднені на сайті газети «Хрещатик».

Як зазначено у розпорядженні від № 97 від 30 січня 2009 року «Про встановлення та погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», з 1 лютого у столиці розпочалось запровадження «поетапного наближення тарифів до економічно обґрунтованих витрат, збільшивши діючі до 01.02.2009 тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на 50% від суми необхідного підвищення до рівня економічно обґрунтованих тарифів». Другий етап підвищення тарифів відбудеться з 1 квітня ц.р.

Із затвердженими на сьогодні тарифами, напрацьованими по кожному окремому будинку і які надаються житлово-експлуатаційними організаціями, можна ознайомитись на офіційному веб-порталі міської влади www.kmv.gov.ua у розділі “Ваш будинок” та на сайті www.municipal.kiev.ua

Водночас, як зазначається у розпорядженні, тарифи на квартплату в будинках, що обслуговуються ЖЕКами, із «покращеними споживчими властивостями», встановлені з першого дня лютого на економічно обґрунтованому рівні.

Цим же документом передбачається погодити тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-будівельними кооперативами (ЖБК), об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та іншими балансоутримувачами житлових будинків. Усі необхідні розрахунки ЖБК та ОСББ мають подати до Головного управління КМДА з питань цінової політики. Для будинків цієї категорії та тих, які мають покращені споживчі властивості, затверджено введення економічно обґрунтованого рівня тарифів з 1 лютого.

Окремим пунктом розпорядження затверджено впровадження тарифів по квартплаті на діючому рівні для малозабезпечених верств населення.

Газета «Хрещатик» планує оприлюднювати тарифи в друкованому вигляді поетапно через великий обсяг матеріалу (близько 10 тисяч будинків).

У розпорядженні № 96 від 30 січня «Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення» також затверджено поетапне – з 1 лютого та з 1 квітня поточного року - приведення тарифів до економічно обгрунтованих витрат. На сьогдоні підвищення становить 50% від суми необхідного підвищення.

Згідно з документом, у столиці затверджено тариф за централізоване опалення для населення в розмірі 4,74 грн. за 1 кв. м опалювальної площі за місяць в опалювальний період (було 3,20 грн.). Гаряча вода для мешканців квартир з централізованим постачанням гарячої води без засобів її обліку коштуватиме 43,24 грн. на 1 особу в місяць (було 24 грн.); де є будинкові чи квартирні засоби обліку – тариф затверджено на рівні 12,36 грн. за 1 кубометр (було 6,84 грн.).

Як зазначено у цьому розпорядженні, тарифи за опалення та гарячу воду залишаться незмінними з 1 лютого для малозабезпечених верств населення.

Розпорядженням № 95 від 30 січня 2009 року «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для населення» встановлено таке ж поетапне введення тарифів, як і щодо гарячої води та опалення. Тобто 1 лютого - на 50% від розрахованого обґрунтованого рівня, решта – 1 квітня. Так само, як у попередньому рішенні, для малозабезпених громадян зберігаються тарифи на рівні, що діяли до цього часу.

Для решти киян встановлено тариф за холодну воду та водовідведення при наявності центрального постачання холодної води в розмірі 17,05 грн. на 1 особу в місяць, в тому числі за воду 9,57 грн. і водовідвід 7,48 грн. (було 8,14 грн. на особу, в тому числі 5,17 грн. та 2,97 грн. відповідно). При наявності будинкових чи квартирних засобів обліку води в розрахунок братимуться тарифи за 1 кубометр спожитої холодної води – 1,74 грн. та ще 1,36 грн. за кожний кубометр її відведення (було відповідно 0,94 грн. та 0,54 грн.).

Відведення гарячої води для мешканців, які на 1 лютого мають квартирні чи будинкові лічильники гарячої води, коштуватиме 1,36 грн. за 1 кубометр (було 0.54 грн.), без засобу обліку – 4,76 грн. на 1 особу (було 1,89 грн. на 1 особу).